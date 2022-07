I prezzi più bassi del mese vi attendono in questi giorni solamente da Trony, la nuova campagna promozionale rappresenta a tutti gli effetti il giusto compromesso per coloro che vogliono godere di un risparmio unico nel proprio genere.

Gli acquisti, lo ricordiamo, possono essere completati solamente da coloro che decidono di recarsi personalmente in negozio, in quanto al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale. In parallelo, i prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 24 mesi, nonché la variante no brand (solo per la telefonia mobile).

Trony, attenzione alle offerte: sono le migliori in assoluto

Fino al 3 agosto è tempo di Black Summer da Trony, la nuovissima campagna promozionale riesce a catturare l’attenzione dei consumatori, mettendo sul piatto una selezione di ottime offerte da non perdere di vista.

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, e riguardano anche l’intera lineup del 2022 di casa Samsung, con possibilità di acquisto di Galaxy S22 Ultra a 1099 euro, passando anche per Galaxy S22+ a 949 euro, oppure anche Galaxy S22 classico a soli 749 euro. Nel momento in cui si volesse un Samsung Galaxy di fascia alta, ma non si fosse disposti a spendere poi così tanto, la scelta potrebbe ricadere direttamente su Galaxy S21 FE, il cui prezzo attuale è di soli 449 euro.

Non mancano moltissime altre offerte interessanti, il consiglio è di approfittare subito del sito ufficiale per conoscere dai vicino i singoli prezzi.