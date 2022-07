Tra Spotify ed Apple è sempre stata guerra aperta ma tra i due litiganti il terzo gode. TikTok potrebbe a breve inserirsi nel settore dello streaming musicale tramite la nuova piattaforma “TikTok Music”.

Il nome della presunta nuova app è stato brevettato nel mese di maggio dal noto social. Presto, dunque, potremmo assistere all’arrivo di una nuova piattaforma tramite la quale contrarre abbonamenti e ascoltare musica in streaming.

TikTok Music: nuova app per lo streaming musicale contro Spotify ed Apple!

TikTok ha brevettato il marchio TikTok Music nel mese di maggio ma nessuna informazione dettagliata è fino ad ora emersa riportando i dettagli del servizio ideato dal social o confermandone l’effettiva esistenza. I progetti brevettati dalle aziende, infatti, non sono sempre destinati a diventare realtà ma in questo caso sembrano esserci buone possibilità.

Il Social dedicato ai video potrebbe avere realmente intenzione di sfidare Apple Music e Spotify proponendo una piattaforma tramite la quale poter scaricare musica, ascoltarla in streaming e condividerla in rete. A differenza delle due piattaforme appena citate, infatti, la nuova app potrebbe valorizzare maggiormente la condivisione in rete dei brani e degli album ascoltati così da mantenere vivo il rapporto con la piattaforma principale e non accantonare la natura “social” di TikTok.

É ancora troppo presto per esprimersi su quelli che saranno i costi degli abbonamenti o i servizi offerti. Prossimamente potrebbero però trapelare ulteriori novità che andranno a confermare o smentire l’esistenza dell’app.

Apple e Spotify potrebbero essere costrette a preparare tante. novità al fine di tenere testa a un colosso che, pur essendo l’ultimo arrivato nel mondo dei social, è riuscito ad ottenere un primato assoluto che sta lentamente spiazzando Instagram e Facebook.