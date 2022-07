Abbiamo già sentito parlare molto del Samsung Galaxy Watch 5 e del Galaxy Watch 5 Pro, che ci ha entusiasmato per il debutto dei dispositivi indossabili di prossima generazione, e oggi abbiamo altri render trapelati da guardare.

I rendering, per gentile concessione di 91mobiles, mostrano entrambi gli smartwatch e un totale di cinque diverse tonalità, prima del lancio ufficiale di Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro (previsto per il 10 agosto).

Galaxy Watch 5 è pronto ad entrare sul mercato

La divulgazione corrisponde a fotografie precedentemente osservate su Internet, offrendo anche alcuni nuovi punti di vista da esaminare. Sebbene i design non siano drasticamente diversi dai loro predecessori, sono stati leggermente modificati in diverse aree. Sembra che stiamo ottenendo il modello Pro in nero e grigio, così come il modello ordinario in nero, oro rosa e quello che sembra essere il colore Bora Purple in cui è appena stato rilasciato lo smartphone Samsung Galaxy S22.

L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di questi dispositivi indossabili, i nuovi orologi avrebbero all’incirca lo stesso prezzo dei dispositivi attuali, anche se si dice che il modello Pro (noto come modello Classic l’anno scorso) abbia un aumento significativo della durata della batteria.

Queste immagini sembrano supportare anche un’altra voce precedente, ovvero che la ghiera girevole del Galaxy Watch 4 Classic sarebbe stata rimossa quando si sarebbe trasformato in Galaxy Watch 5 Pro, il che è un peccato perché era un modo conveniente per utilizzare l’orologio.

Il 10 agosto, Samsung dovrebbe rilasciare una serie di nuovi prodotti. Il titano dell’IT ha già dichiarato che quel giorno si terrà un evento di lancio del prodotto e ha anche lasciato molte indicazioni su ciò che potremmo aspettarci. Laddove Samsung non ha ancora rivelato i dettagli, le perdite hanno riempito gli spazi vuoti: prendi, ad esempio, i rendering recentemente rivelati dell’imminente telefono pieghevole Galaxy Z Fold 4, che sfoggiano un aspetto piacevolmente liscio.