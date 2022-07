Se hai prestato attenzione alla conversazione sugli orologi Wear OS nel corso dell’ultimo anno, ci sono buone probabilità che tu sia stanco di sentire parlare del Galaxy Watch 4 e del Galaxy Watch 4 Classic. Dal lancio della serie Watch4, ci sono state alcune altre versioni di Wear OS di alto profilo, come Fossil Gen 6 e TicWatch Pro 3 Ultra GPS di Mobvoi, ma nessuna è stata davvero impressionante.

Non è solo che eseguono software obsoleto (anche se non aiuta il fatto che gli orologi Samsung siano ancora gli unici con Wear OS 3 a non costare quattro cifre), ma è anche che mostrano gli stessi irritanti difetti hardware che Wear OS è noto negli ultimi anni: prestazioni e durata della batteria mediocri.

Qualcomm ha già presentato i suoi nuovi chip

Poiché gli smartwatch sono dispositivi fisicamente compatti, lo spazio disponibile per la batteria è limitato. Anche i più grandi smartwatch oggi sul mercato spesso muoiono dopo circa 24 ore senza accesso a un caricabatterie se determinate funzionalità, tra cui display sempre attivi e rilevamento del movimento per riattivare i loro schermi, vengono lasciate abilitate.

L’orologio Mobvoi di cui si è parlato in precedenza è un esempio eccezionale. Quando non stai utilizzando attivamente l’orologio, mostrerà l’ora su un display secondario che consuma pochissima energia ed è costruito sotto lo schermo principale. È possibile che continui a funzionare per un massimo di tre giorni quando si utilizza questo hardware specifico.

Questo tipo di durata della batteria è adeguata per un dispositivo mobile come un telefono. Quando si tratta di un dispositivo destinato a essere indossato sempre, anche durante il sonno, il requisito che venga caricato ogni giorno utilizzando un caricabatterie esclusivo per l’articolo aggiunge molti inconvenienti. La durata della batteria dei fitness tracker può durare fino a una settimana tra una ricarica e l’altra, che è molto più lunga di quella degli orologi tradizionali. Nonostante ciò, la loro funzionalità è spesso limitata rispetto a quella degli smartwatch a tutti gli effetti.