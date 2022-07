Il rilascio di OnePlus 10T è dietro l’angolo e le voci su un altro dispositivo di punta di OnePlus hanno già iniziato a circolare online. Secondo quanto riferito, sul sito di benchmarking di Geekbench è stata vista una nuova ammiraglia di OnePlus con un SoC Snapdragon 8+ Gen1. Fonti recenti suggeriscono che il telefono abbia ricevuto anche la certificazione BIS India, quindi è probabile che lo smartphone elencato sia il presunto OnePlus 10RT.

Un elenco per un dispositivo OnePlus con il numero di modello CPH2413 può essere visto su Geekbench. Questa voce è stata inizialmente scoperta da MySmartPrice. Si ipotizza che il telefono dichiarato, che si dice sia OnePlus 10RT, sarebbe in grado di eseguire Android 12 e avrà 8 GB di RAM.

OnePlus 10RT si prepara al debutto

È possibile osservare dall’elenco che il processore ha quattro core con clock a 2,02 GHz, tre core con clock a 2,75 GHz e un core principale con clock a 3,19 GHz. Sulla base di questa combinazione, sembra probabile che il device sia dotato del SoC Snapdragon 8+ Gen1 più recente di Qualcomm. L’unità di elaborazione grafica (GPU) utilizzata è una Adreno 730.

Su Geekbench, il dispositivo portatile ha ricevuto un punteggio di 828 punti per il test single-core e 3.414 punti per il test multi-core. L’elenco di Geekbench non ha fornito alcuna informazione aggiuntiva oltre a quanto presentato qui. È importante notare che lo smartphone che viene elencato non è sicuramente il OnePlus 10RT; è possibile che si tratti di OnePlus 10T, la cui uscita è prevista per il 3 agosto.

È possibile che OnePlus 10RT abbia uno schermo AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È possibile che includa una configurazione a tripla fotocamera sul retro del dispositivo, con il sensore principale con una risoluzione di 50 megapixel, la fotocamera secondaria con 8 megapixel e la terza fotocamera con 2 megapixel. Poiché tutti sanno che OnePlus è un’azienda ossessionata dalla ricarica rapida, il device potrebbe anche presentare compatibilità per un massimo di 150 W di potenza di ricarica.