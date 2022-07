Prima di spiegare però come iscriversi al registro delle pubbliche opposizioni, illustriamo innanzitutto in cosa consiste questo programma. È un servizio pubblico inaugurato nel 2010: permette di registrare il tuo numero di telefono per segnalare che non si vuole più ricevere telefonate promozionali o comunque legate a ricerche di mercato.

Purtroppo questo avviene solo in teoria e quindi capita che a volte le chiamate spam arrivino comunque. In ogni caso, è sicuramente un punto di partenza per evitare ulteriori fastidi e soprattutto, a volte basta dichiarare durante la telefonata di essere registrati per non ricevere più tali telefonate.

Confermata la data per l’iscrizione al nuovo registro

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato, in data 25 luglio 2022, che il nuovo registro pubblico delle opposizioni sarebbe diventato operativo il 27 luglio 2022. Ciò fa seguito alla pubblicazione, in data 29 marzo 2022, nella Gazzetta Ufficiale, del DPR n. 26 del 27 Gennaio 2022, Regolamento recante Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del pubblico registro degli abbonati che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio recapito telefonico per vendite o promozioni commerciali.

In particolare, il Ministero ha evidenziato che il nuovo registro semplifica le procedure per i cittadini che desiderano tutelare la propria privacy da chiamate promozionali invasive e indesiderate. Inoltre ha ribadito che la possibilità di iscrizione al telemarketing, già prevista per i telefoni fissi e gli indirizzi postali, è ora estesa ai numeri di cellulare, eliminando così le precedenti dichiarazioni di consenso all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, che saranno obbligati consultare il registro periodicamente e comunque prima dell’inizio di ogni campagna pubblicitaria.

Il Ministero ha inoltre rilevato che le iscrizioni possono essere effettuate compilando un apposito modulo disponibile su www.registrodelleopposizioni.it, chiamando i numeri verdi 800 957 766 per i fissi e 06 42986411 per i cellulari, oppure inviando un messaggio digitale modulo via email a iscrizione@registrodelleopposizioni.it.