In questi giorni di fine Luglio, nei negozi MediaWorld è stata attivata una bellissima campagna promozionale che punta a garantire un eccellente livello di risparmio per tutti gli utenti che vogliono risparmiare al massimo su ogni prodotto.

Il volantino è pronto per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, con prezzi molto più bassi del normale su un numero sempre crescente di prodotti, e possibilità di acquisto sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. L’unico appunto da tenere bene a mente riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, potrebbe essere necessario aggiungere un piccolo contributo a quanto effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: le offerte e tutti i migliori prezzi da non perdere

Una buonissima selezione di offerte vi attende in questi giorni da Mediaworld, la campagna promozionale spinge i consumatori a mettere le mani su prodotti di ottimo livello, tutti proposti a meno di 400 euro. Tra questi dispositivi non mancano soluzioni veramente interessanti, come Xiaomi 11T Pro a 384 euro, ma anche il nuovissimo Honor Magic 4 Lite in vendita a 254 euro, per finire con Redmi Note 11, Redmi 9A, Redmi Note 11 Pro o similari.

Volgendo l’attenzione invece verso la fascia alta, ecco arrivare alcune ottime occasioni molto recenti, come Galaxy S22+ al prezzo finale di 917 euro, per passare poi sul bellissimo iPhone 13, il cui prezzo è di 779 euro, per quanto riguarda la variante da 779 euro.