Iliad rappresenta ancora una delle migliori soluzioni per coloro che desiderano attivare un piano per la telefonia mobile. I clienti che decidono di sottoscrivere una ricaricabile con il provider francese possono scegliere la Giga 120 come loro tariffa di riferimento.

Iliad, la tariffa con 120 Giga ed il 5G a costo zero

I clienti che hanno deciso di attivare la Giga 120 potranno beneficiare di una promozione che prevede costi da record con soglie di consumo quasi illimitate. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati, infatti, oltre al costo mensile dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro.

Gli utenti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed un piano con 120 Giga per la connessione di rete.

C’è inoltre una sorpresa aggiuntiva per tutti coloro che decidono di sottoscrivere la Giga 120 come loro ricaricabile di riferimento. Questa promozione, infatti, prevede anche la tecnologia 5G completamente a costo zero. Gli utenti potranno navigare con le linee di ultima generazione senza costi aggiuntivi rispetto a quelle che sono i prezzi standard della tariffa.

Il 5G sarà gratis sia per i vecchi clienti sia per i nuovi clienti che hanno sottoscritto la Giga 120. La strategia commerciale di Iliad è quindi ancora parallela rispetto a quella di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.