A volte gli smartphone esplodono. Nel 2021, un volo dell’Alaska Airlines è stato evacuato dopo che un Samsung Galaxy A21 ha preso fuoco.

La probabilità che il tuo smartphone esploda è scarsa, ma succede, come dimostrato in alcuni incidenti avvenuti qualche anno fa. Ma perché succede?

Perché gli smartphone esplodono?

Ci sono molte ragioni per cui uno smartphone può prendere fuoco o esplodere e quasi sempre ha a che fare con la batteria del dispositivo. I moderni dispositivi mobili sono alimentati da batterie agli ioni di litio, che contengono elettrodi positivi e negativi che consentono la ricarica. Quando qualcosa va storto, i componenti interni della batteria possono rompersi e creare una reazione volatile che può portare a incendi.

Questo può accadere per diversi motivi, ma il problema più comune è il calore eccessivo. Se una batteria in carica o un processore sovraccarico si surriscalda troppo rapidamente, può rovinare la composizione chimica dei componenti del telefono. Con le batterie, una reazione a catena chiamata Thermal Runaway può far sì che la batteria generi ancora più calore e alla fine prenda fuoco o esploda.

Alcune cause scatenanti

Il motivo del surriscaldamento del telefono varia. I danni fisici, del tipo subito da una caduta o da un’eccessiva flessione, possono interrompere il funzionamento interno della batteria. Lasciare il telefono al sole per troppo tempo, un malware che sovraccarica la CPU possono causare cortocircuiti all’interno del dispositivo.

Le batterie si degradano nel tempo, quindi se un dispositivo è stato utilizzato per diversi anni, è possibile che i componenti interni si deteriorino, causando gonfiore e surriscaldamento. Oppure la colpa potrebbe essere di un problema con la produzione del telefono, di cui non puoi davvero spiegare.

Max Eddy, analista della sicurezza senior di PCMag, ha quasi fatto esplodere il suo vecchio telefono Android mentre cercava di rimuovere tutte le tracce dei servizi Google nel 2019.

La maggior parte degli smartphone moderni non ti consente più di rimuovere la batteria, quindi se sei preoccupato per il tuo dispositivo, spegnilo e portalo immediatamente in assistenza.