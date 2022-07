I nuovi sconti del volantino Expert sono letteralmente da pazzi, rappresentano la perfetta occasione per riuscire ad avere la meglio per spendere poco o niente, ed allo stesso tempo estendono al massimo la disponibilità sul territorio.

La campagna promozionale rappresenta sin da subito la soluzione ideale per accedere ad una lunga selezione di sconti dai prezzi bassissimi, in questo modo gli utenti sono tranquilli di avere l’accesso alle promozioni anche online sul sito ufficiale, peccato solamente sia necessario pagare la spedizione presso il domicilio.

Expert: le occasioni sono da non credere

Con il volantino Expert gli utenti si ritrovano a poter gestire una campagna promozionale molto interessante, arricchita con sconti pazzeschi applicati anche su smartphone di fascia alta, brandizzati Samsung. Sfogliandone le pagine, notiamo ad esempi il più quotato Galaxy S22, oggi disponibile all’acquisto a soli 699 euro, passando anche per il foldable più amato e richiesto degli ultimi mesi, quale è il Galaxy Z Flip3, disponibile a soli 599 euro.

Nel caso in cui, invece, foste interessati all’acquisto di uno smartphone più economico, ma ugualmente performante, il consiglio è di puntare dritti verso il Galaxy S21 FE, disponibile a soli 449 euro. Non mancano poi riferimenti anche al mondo contrapposto, quello di Apple per intenderci, è proposto anche un bellissimo Apple iPhone 11, il cui prezzo finale non supera i 549 euro.

Tutte le restanti offerte del volantino Expert sono raccolte direttamente sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare una buona selezione di ottimi prezzi bassi dal risparmio praticamente assicurato.