Un volantino davvero spaventoso vi attende in questi giorni da Esselunga, la nuova campagna promozionale spinge i consumatori a spendere sempre meno, riuscendo a tutti gli effetti a far risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici in Italia, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, o comunque recarsi altrove in Italia. Le scorte, lo ricordiamo, potrebbero essere limitate, si consiglia quindi la più rapida decisione, onde evitare di restarne tagliati fuori.

Scoprite i codici sconto Amazon gratis, li potete trovare solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram.

Esselunga: che offerte assurde, tutti questi sconti sono da pazzi

Per una volta la solita offerta tech di Esselunga si rivolge ad un pubblico diverso, non ai soliti utenti interessati all’acquisto di smartphone o di prodotti particolarmente costosi, ma a coloro che vogliono spendere il minimo indispensabile per riuscire a mettere le mani su un accessorio che possa completare l’esperienza complessiva.

E’ questo il caso degli auricolari true wireless chiamati Motorola Moto Buds 120, in vendita ad un prezzo di listino di soli 24,95 euro, e caratterizzati da specifiche tecniche complessivamente molto interessanti.

I loro punti di forza riguardano più che altro una autonomia che può raggiungere fino a 15 ore continuative di utilizzo, per passare poi attraverso la certificazione IPX5, la ricarica tramite porta USB type-C, oppure i controlli touchscreen che permettono quindi di modificare a piacimento le impostazioni di utilizzo, con una buonissima risposta generale. Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato solamente nei negozi fisici.