CoopVoce: le EVO sono le promo da battere, ci sono 100GB gratis

Tutti i gestori virtuali stanno mettendo in campo le loro opzioni migliori, con offerte dal prezzo basso e dei contenuti molto ampi.

CoopVoce sta riuscendo a farsi vedere maggiormente grazie ad una linea di promozioni detta Evolution, la quale questa volta ospita anche una promozione da ben 100 giga in 4G.

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce:

Visualizzare il credito residuo, i contatori delle tue offerte e il dettaglio traffico dall’App e dal Widget

Aggiungere Giga, Minuti o SMS quando ti serve e personalizzare la tua offerta anche per l’estero

Ricaricare con Carta di Credito quando vuoi o in modo automatico

Ricevere l’assistenza di uno Specialista via Chat

CoopVoce: le promozioni migliori sono ancora disponibili, ecco cosa includono al loro interno

Come il gestore CoopVoce aveva già disposto durante i primi tempi del lancio di questa linea di offerte, non ci saranno cambiamenti. Ricordiamo infatti che le rimodulazione non potranno colpire le promozioni Evolution, le quali resteranno sempre disponibile con gli stessi prezzi ma soprattutto con gli stessi contenuti. Potrete infatti sottoscrivere una di queste tre offerte ed essere sicuri che non cambierà mai nel tempo.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS