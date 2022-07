I prezzi che Comet ha effettivamente deciso di attivare in questi giorni sono quasi da primato, rappresentano il giusto compromesso per gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca del massimo risparmio possibile.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Comet, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, senza differenze territoriali o vincoli relativi ai soci di appartenenza, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta il mezzo ideale per riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere della spedizione gratuita presso il domicilio.

Comet: offerte con i migliori prezzi da non credere

Innumerevoli smartphone vi attendono in promozione da Comet, proprio in questi giorni è possibile pensare di acquistare, ad esempio, un Apple iPhone 13 Pro, ad un prezzo relativamente più basso del listino originario. La versione da 128GB potrà essere comprata con un esborso finale di 1189 euro.

Non manca anche il riferimento ad uno dei foldable più amati di sempre, stiamo parlando dell’ottimo Motorola Razr 5G, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 629 euro, un prezzo che risulta essere più che abbordabile per la tecnologia e le prestazioni effettivamente offerte dal prodotto stesso.

Nel caso in cui foste interessati ad approfondire la conoscenza del volantino, non dovete fare altro che collegarvi immediatamente al sito ufficiale, dove troverete ogni singolo dettaglio in termini di prezzi e di sconti effettivamente applicati, per riuscire a spendere cifre sempre più basse ed economiche.