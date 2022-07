Un volantino davvero interessante è proposto in questi giorni da Carrefour a tutti gli utenti sul territorio nazionale, con anche ottimi prezzi molto più bassi del normale, applicati sui vari prodotti in commercio.

Se interessati ad approfittare degli ottimi sconti, dovete assolutamente ricordare che gli acquisti devono essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, non sarà possibile affidarsi al sito, oppure recarsi altrove sul territorio nazionale.

Carrefour: ottimi sconti per tutti

Il nuovo volantino di casa Carrefour promette ai consumatori un risparmio veramente importante, anche sull’acquisto di uno smartphone decisamente economico. Il modello di cui vi stiamo parlando è lo Xiaomi Redmi 9AT, un prodotto che viene proposto originariamente al prezzo di 119 euro, e che oggi può essere acquistato a soli 89 euro, sempre alle condizioni di vendita classiche, quindi con garanzia di 24 mesi e no brand.

La schede tecnica è ovviamente limitata, si tratta di un prodotto con fotocamera principale da 13 megapixel, una batteria da 5000mAh, che permette di godere di una autonomia davvero unica nel proprio genere, per finire con display IPS LCD da 6,53 pollici di diagonale (risoluzione HD+), ma anche 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD).

Le prestazioni non sono eccellenti, come era facile immaginarsi, fermo restando essere comunque un prodotto che può promettere soddisfazioni sopratutto per gli utenti che sono alla ricerca del massimo con una spesa non superiore ai 100 euro. I dettagli del volantino li trovate sul sito ufficiale.