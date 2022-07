Quanto costerà il Canone Rai l’anno prossimo? Dopo la notizia che il Canone non verrà più pagato in bolletta, molti italiani si stanno domandando dove verrà effettuato il pagamento e soprattutto chi potrà evitarlo dal 2023 in poi.

Infatti, essendo che la tassa uscirà presto dalle utenze elettriche, si possono prendere seriamente in considerazione delle alternative legali per non pagare più il Canone Rai. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Canone Rai: ecco quanto costerà nel 2023

Il pagamento del Canone Rai dovrebbe rimanere stabilmente sui 90 euro o forse qualcosa in più. Il pagamento della tassa avviene per tutti coloro che hanno in possesso il televisore. Ma cosa succederà ora con l’uscita del pagamento della tassa dalla bolletta?

La situazione precedente, dove il pagamento non avveniva con la tassa, generò una serie di evasioni fiscali. Tuttavia, pare che il Governo stia prendendo in esame delle misure utili per far sì che ciò non accada.

Non tutti però pagheranno il Canone Rai nel 2023. Infatti, ci saranno categorie di persone che potranno richiedere un esenzione dal pagamento. Andiamo a scoprire di seguito di quali categorie di soggetti stiamo parlando.

Ecco chi può evitare la tassa

Alcune categorie di persone non pagheranno il Canone Rai l’anno prossimo, chi sono? Le suddette dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio del 2023, chiamata anche dichiarazione di non detenzione. Il tutto dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate.

Tornando alle categorie, coloro che non pagheranno la tassa sono gli over 75 che non superano gli 8.000 di reddito e coloro che non possiedono un televisore in casa. Anche in questi casi, la domanda di esenzione sarà la stessa da presentare.

Tuttavia, questo discorso potrebbe decadere con l’entrata al Governo di un nuovo Premier. Per ora la situazione è questa, ma dopo l’addio di Draghi potrebbero presentarsi anche dei cambiamenti radicali.