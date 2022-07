Secondo 9to5Mac, Twitter Blue, l’abbonamento a pagamento della piattaforma di social media in cui gli utenti possono godere di funzionalità esclusive come la possibilità di annullare un tweet che hanno appena inviato o di scegliere temi per l’app, sta ottenendo un aumento dei prezzi. Le funzionalità esclusive includono la possibilità di annullare un tweet che hai appena inviato o di scegliere temi per l’app. Dall’inizio del funzionamento del servizio, questa sarà la prima volta in assoluto che la sua tariffa aumenta.

Il servizio di abbonamento online è stato reso disponibile per la prima volta nel giugno dell’anno precedente. E ora, per la prima volta, il suo prezzo viene aumentato. Invece di costare 2,99 euro al mese come in precedenza, Twitter Blue ora costerà 4,99 euro, con un aumento del prezzo del 66%. Questo adeguamento avrà prima un effetto sui nuovi utenti che non si sono ancora iscritti, mentre gli abbonati Twitter Blue esistenti hanno tempo fino a ottobre di quest’anno per continuare a sfruttare i prezzi più bassi.

Twitter Blue si prepara all’aumento

I primi utenti di Twitter Blue, noti anche come persone che hanno già un abbonamento attivo, riceveranno un’altra notifica un mese prima dell’entrata in vigore dell’aumento dei prezzi. Questa informazione è stata scoperta da Matt Navara ed è stata trovata in un’e-mail inviata agli abbonati di Twitter Blue. Il sito di social media sottolinea nell’e-mail che questo aumento dei prezzi li aiuterà a continuare lo sviluppo di alcune delle funzionalità richieste dagli utenti, oltre a mantenere lo scopo di Twitter Blue di fornire supporto al giornalismo.

Non ci sono ulteriori informazioni sul motivo per cui Twitter Blue sta ottenendo un aumento dei prezzi meno di un anno dopo che il servizio è stato formalmente presentato al pubblico.