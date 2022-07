Potrebbe essere l’ultima volta che Steven Spielberg dirige un musical: stiamo parlando di “West Side Story” .

All’inizio di luglio, Spielberg ha debuttato come regista di video musicali, dirigendo un video per la nuova canzone di Marcus Mumford “Cannibal“. E come se non fosse abbastanza, il regista ha girato l’intero video su un iPhone, con l’aiuto di sua moglie Kate Capshaw.

Mumford ha annunciato la collaborazione con Spielberg in un tweet che includeva una foto di loro mentre giravano in una palestra del liceo.

“Domenica 3 luglio in una palestra di un liceo a New York, Steven Spielberg ha diretto il suo primo video musicale, in una ripresa, sul suo telefono“, ha scritto Mumford.

Qualsiasi musicista sarebbe entusiasta di vedere Steven Spielberg dirigere uno dei loro video, e il fatto che abbia scelto la canzone di Mumford per fare il suo debutto ha reso l’esperienza particolarmente speciale. Nello stesso thread di Twitter, Mumford ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza.

E’ la prima volta per il regista pluripremiato

“Sono stato sopraffatto dal supporto delle persone intorno a me e non posso sperare di esprimere tutta la mia gratitudine“, ha scritto. “Quando le persone lo capiscono, mi fa impazzire. Non potrò mai ringraziare abbastanza Kate e Steven“.

Questo Eevento segna la prima volta che Spielberg realizza un video musicale, una pratica standard per i principali registi di Hollywood ormai. Martin Scorsese ha diretto il famoso video “Bad” di Michael Jackson, Spike Lee ha collaborato con Eminem, Paul Thomas Anderson dirige spesso video per artisti del calibro di HAIM e Fiona Apple e David Fincher ha iniziato come regista di video musicali di successo. E’ sorprendente che Spielberg abbia aspettato così a lungo.

Oltre al suo lavoro con i video musicali, Spielberg è attualmente in post-produzione per “The Fabelmans”, un film autobiografico sulla sua infanzia in Arizona che ha scritto con Tony Kushner. Il film, che sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival a settembre, è interpretato da Paul Dano, Michelle Williams, Seth Rogen e David Lynch.