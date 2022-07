È da diverso che sono circolati in rete diversi rumors e leaks riguardanti un nuovo smartphone di fascia entry-level a marchio Samsung. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy A23 5G e, nel corso delle ultime ore, è emerso in rete quello che dovrebbe essere il prezzo ufficiale per il mercato europeo.

Samsung Galaxy A23 5G: ecco il presunto prezzo di vendita per il mercato europeo

Lo scorso mese di marzo il colosso sudcoreano Samung ha annunciato ufficialmente l’entry-level Samsung Galaxy A23. Tuttavia, come già accennato, nei piani dell’azienda c’è anche l’arrivo di una sua versione dotata del supporto alle nuove reti 5G. Questo device sarà infatti alimentato dal processore Snapdragon 695, mentre la versione 4G monta il soc Snapdragon 680.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi in rete alcuni dettagli riguardanti il presunto prezzo di vendita per il mercato europeo. A rivelarlo, è stato il sito web gizpie.com. Secondo qua to riportato sul sito, il nuovo Samsung Galaxy A23 5G sarà distribuito in Europa ad un prezzo di circa 300 euro nella versione con storage interno di 64 GB. Le colorazioni disponibili, invece, saranno Black, White e Light Blue.

Per il momento, però, non sappiamo ancora la data esatta del suo debutto ufficiale. Vi ricordiamo che il prossimo 10 agosto ci sarà l’evento Unpacked di Samsung durante il quale saranno svelati molto probabilmente i nuovi smartphone foldable Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4 e anche i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch Serie 5 e anche i nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds 3 Pro.