Samsung sta aggiungendo una nuova modalità di riparazione ai telefoni Galaxy per alleviare le ansie dei clienti che non hanno fiducia nelle capacità degli specialisti di operare sui propri dispositivi. Questa modalità consentirà agli utenti di diagnosticare e risolvere i problemi con i propri dispositivi.

Può essere una situazione estremamente spiacevole quando devi consegnare il telefono a un’officina senza sapere se le informazioni sensibili sul telefono saranno protette o meno. Non vuoi che gli esperti che stanno riparando il tuo dispositivo lo curino alla ricerca di informazioni private come immagini, testi o informazioni finanziarie mentre ci stanno lavorando.

Samsung sta testando la funzione in Corea del Sud

L’utilizzo della modalità di riparazione di Samsung potrebbe impedire che ciò accada. Sarai in grado di accedere alla modalità tramite le impostazioni, dove sarà classificata in un’intestazione chiamata ‘Cura batteria e dispositivo’. Quando questa opzione è selezionata, il telefono eseguirà un ripristino delle impostazioni di fabbrica e limiterà l’accesso a tutte le informazioni di identificazione personale che potrebbero essere state salvate. Non sarai in grado di accedere alle app sul telefono che non sono state preinstallate dal produttore mentre il telefono è in modalità di riparazione.

Non appena il problema con il dispositivo sarà stato risolto, gli utenti potranno uscire dalla modalità di riparazione e recuperare l’accesso alle proprie informazioni personali. Sarà solo necessario riavviare i telefoni e sbloccarli utilizzando la sequenza o il software di riconoscimento delle impronte digitali installato sui telefoni.

Purtroppo inizialmente la funzionalità sarà accessibile solo sui telefoni Galaxy venduti in Corea del Sud; tuttavia, non c’è motivo per cui Samsung non dovrebbe distribuirlo anche in altre regioni.