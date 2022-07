Le nuove GPU Nvidia GeForce RTX serie 4000 e AMD RDNA 3 stanno per arrivare: la società ha già registrato le schede come marchi della Comunità Economica Europea. La mossa rafforza le voci secondo cui nuove schede grafiche arriveranno tra pochi mesi, ma c’è motivo di credere che il team di Nvidia non abbia ancora intenzione di abbandonare la serie 3000.

Individuato da Harukaze5719, è comparso un leak in rete che parlava di alcuni nomi registrati, tra cui Nvidia RTX 4000 e AMD RDNA 3 presso la EEC, così come la Geforce RTX 4090 e la Radeon RX 7900 XT. Sebbene la registrazione dei nomi dei prodotti sia una pratica commerciale di base più che una garanzia di rilascio, mette in dubbio le voci precedenti secondo cui la prossima serie sia denominata RTX 5000.

Stanno per arrivare anche le 3000 Super?

Ci sono numerose SKU Nvidia e AMD di nuova generazione ora elencate sul sito EEC, alcune delle quali sono potenziali versioni con specifiche inferiori come RTX 4050 e RTX 4050 Ti. Tuttavia, ci sono alcuni nomi che ci fanno ritoranare al passato, come la GTX 660, e l’inclusione del termine “RTX 2050” propone l’idea che la società abbia intenzione di resuscitare alcune schede dell’ultima generazione.

Sono state registrate anche alcune schede denominate RTX 3000 Super.

I marchi registrati non sono necessariamente indicativi del nome o dell’arrivo ufficiale di una GPU, quindi è meglio prendere le informazioni con le pinze. Ma alcuni rapporti indicano che le schede RTX 4000 (forse) si dirigeranno in Cina tra meno di un mese.

L’unica cosa di cui sono sicuri gli insider è che almeno l’RTX 4090 verrà rilasciata quest’anno. Sebbene anche la prospettiva di un RTX 2050 suoni assurda, Nvidia ha rianimato l’RTX 2060 solo pochi mesi fa, quindi mai dire mai quando si tratta del ritorno delle alternative Turning.