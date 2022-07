Conosciamo tutti la versione Disney, ma il nuovo Pinocchio del regista Guillermo del Toro sembra dare una svolta evocativa alla storia. Netflix ha rilasciato un trailer per il film d’animazione in stop-motion, che uscirà alla fine di quest’anno, poco dopo che la Disney ha rilasciato il suo film Pinocchio con Tom Hanks.

Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, la versione Netflix usa veri e propri pupazzi per raccontare la storia di una maliziosa visione di una marionetta portata in vita da un intagliatore in lutto. Il suggestivo trailer è narrato da Ewan McGregor nei panni di Cricket, che racconta una storia di amore e perdite.

La voce del produttore di giocattoli Gepetto è fornita da David Bradley (che ha interpretato Argus Gazza nei film di Harry Potter e Walder Frey in Il Trono di Spade). Il nuovo arrivato Gregory Mann invece dà la voce al protagonista. Nel cast anche Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Christoph Waltz e Tilda Swinton.

Ecco la data di uscita

Il remake Disney live-action sarà trasmesso in streaming su Disney Plus giovedì 8 settembre.

Il regista premio Oscar Ritorno al futuro e Forrest Gump: Robert Zemeckis dirige la rivisitazione non animata della storia animata per la prima volta dalla Disney nel 1940. Pinocchio della Disney è interpretato dal giovane Benjamin Evan Ainsworth di The Haunting of Bly Manor, con Hanks nei panni di Geppetto. Joseph Gordon-Levitt dà la voce a Jiminy Cricket, Cynthia Erivo è la Fata Turchina, Keegan-Michael Key interpreta Honest John, Luke Evans interpreta il Cocchiere e Lorraine Bracco dà la voce al nuovo personaggio Sofia il Gabbiano.

Il film Pinocchio di Del Toro sarà nelle sale a novembre e in streaming su Netflix a dicembre.