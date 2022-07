Prezzi bassissimi da Mediaworld con la più recente campagna promozionale del periodo, la quale nasconde al proprio interno una serie di occasioni da non perdere assolutamente di vista.

Tutti gli utenti hanno piena facoltà di accedervi, è bene ricordare infatti che gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, ove è possibile godere delle medesime riduzioni di prezzo. In parallelo, coloro che vorranno affidarsi al sito ufficiale, devono comunque ricordare che potrebbe essere necessario pagare un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld: che occasioni incredibili, ecco i prezzi

Fino al 31 luglio da MediaWorld è attiva una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta soluzione che punta a spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, a prescindere dalla categoria o dalla fascia di prezzo di interesse primario.

Con i Mega Sconti sarà infatti possibile pensare di mettere le mani su un bellissimo Samsung Galaxy S22+, pagandolo solamente 917 euro, oppure affidarsi al corrispettivo modello con sistema operativo iOS, quale è iPhone 13, disponibile all’acquisto con un esborso che non supera i 779 euro.

Nel mentre sono anche disponibili innumerevoli prodotti intermedi, ovvero dispositivi che presentano un costo non superiore ai 400 euro, e che coinvolgono soluzioni del calibro di Honor Magic 4 Lite, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11T PRo, Redmi 9A e tanti altri ancora.

Tutti gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati solamente nei negozi fisici e sul sito ufficiale, non da altre parti in Italia. Ogni acquisto prevede le normali condizioni di vendita.