Euronics propone al pubblico italiano un volantino pieno zeppo di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, pronti a fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, e non solo.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le richieste della community, anche se presenta una differenza importante, è bene sapere che gli acquisti non possono essere completati in ogni negozio, ma solo ed esclusivamente nei negozi di proprietà del socio di appartenenza.

Euronics, le occasioni sono davvero incredibili

Volete spendere poco su alcuni dei migliori smartphone? allora dovete recarvi in uno dei negozi Euronics CDS nei prossimi giorni, scoprirete la possibilità di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE, al prezzo finale di soli 450 euro.

Non mancano ovviamente innumerevoli altri modelli proposti a meno di 450 euro, quali possono essere Galaxy A13, Motorola Moto G52, Oppo Find X5 Lite, Redmi 10C, Redmi Note 11 Pro+, Redmi Note 11S, Oppo A16 ed altri ancora.

Tutti questi prodotti, ed anche il Galaxy S21 FE, sono disponibili all’acquisto alle normali condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 24 mesi, ma anche la variante no brand per la telefonia mobile, perfetta per avere la certezza di ricevere aggiornamenti software decisamente tempestivi.

Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino di casa Euronics, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale, dove troverete tutti i dettagli della campagna promozionale, ricordando però le limitazioni già discusse.