Il volantino Carrefour batte tutti, in questi caldissimi giorni d’Estate, l’azienda ha lanciato un volantino con il quale è facile pensare di spendere veramente pochissimo, ed avere quindi la certezza di mettere le mani su ottimi prodotti in generale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo effettivamente di Carrefour, devono necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia, con pochissime differenze in relazione al socio di appartenenza. I prezzi sono molto bassi ed economici per tutti, ricordando comunque che comprendono le più classiche condizioni di vendita viste in precedenza.

Carrefour: offerte inedite ed esclusive

In questi giorni da Carrefour è possibile acquistare una serie di prodotti molto interessanti, ma solo uno smartphone ad un prezzo decisamente più basso del normale. Il suo nome è Xiaomi Redmi 9AT, originariamente lanciato ad un prezzo di listino di 119 euro, oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 89 euro, cosa volere di più?

La scheda tecnica è ovviamente proporzionata alla fascia di prezzo, parliamo di un prodotto che dispone di un display da 6,53 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione HD+, affiancato da una splendida batteria da 5000mAh, pronta per fare la differenza in termini di autonomia generale, nonché 3GB di RAM, 32GB di memoria interna espandibili, per finire con una fotocamera posteriore da 13 megapixel.

Le condizioni di vendita sono pressoché invariate rispetto al passato, o comunque agli altri prodotti che potete trovare elencati sul sito ufficiale di Carrefour.