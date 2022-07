I nuovi clienti WindTre di età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di ottenere ogni mese 200 GB di traffico dati a un costo incredibile.

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay permette di ricevere anche minuti ed SMS in quantità illimitate ma l’attivazione può essere effettuata soltanto entro il 31 luglio, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore.

Passa a WindTre e ricevi 200 GB a un costo straordinario!

La WindTre Young + 5G è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti under 30, i quali possono ottenere ogni mese: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo ammonta a soli 12,99 euro al mese ed è automaticamente addebitato dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay. I clienti, dunque, non dovranno effettuare la ricarica mensile per affrontare le spese di rinnovo.

L’attivazione può essere effettuata attraverso tre modalità differenti: presso i negozi WindTre, con pre ordine online e ritiro nei punti vendita o completando l’acquisto online. In quest’ultimo caso i nuovi clienti potranno ricevere la SIM direttamente a casa senza andare incontro ad alcun costo di spedizione.

Si ricorda che l’offerta attualmente proposta ai clienti under 30 sarà disponibile soltanto fino al 31 luglio. Il gestore potrebbe prorogare la scadenza o riproporre la tariffa nella sua versione standard e, quindi, con una quantità di Giga inferiore. Al momento non si hanno informazioni circa la prossima mossa dell’operatore, dunque, sarà meglio affrettarsi e richiedere l’attivazione della tariffa.