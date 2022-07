Shock da Unieuro, la nuovissima campagna promozionale riesce a spingere gli utenti a spendere cifre ridottissime sui vari acquisti effettuati, garantendo a tutti gli effetti un risparmio senza precedenti.

Il volantino, che potete trovare raccontato nel dettaglio nel nostro articolo, è da considerarsi valido solamente presso i negozi di proprietà del brand, ed anche sul suo sito ufficiale, dove si possono trovare ottimi sconti e prezzi bassi, ma sopratutto la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Scoprite in esclusiva le nuove offerte Amazon, e ricevete gratis i codici sconto, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Unieuro: offerte e grandi prezzi per tutti

La campagna promozionale di Unieuro fa letteralmente sognare tutti i consumatori, infatti in questi giorni è possibile accedere ad un numero imprecisato di prodotti di alto livello, a prezzi sempre più bassi ed economici. I modelli di telefonia mobile in promozione partono proprio dalla fascia alta, con il Galaxy S22 in vendita a soli 699 euro, un prezzo che può apparire ancora elevato, ma comunque allineato con le prestazioni effettivamente offerte.

Nel momento in cui si volesse pensare di acquistare un prodotto Apple, la scelta potrebbe ricadere tra uno dei modelli della lineup del 2022, come iPhone 13 Pro, disponibile al prezzo di soli 1099 euro, per spaziare poi su un più classico iPhone 13, in vendita nel periodo corrente a 789 euro.

Tutte le altre offerte sono raccolte sul sito ufficiale di Unieuro, la campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere perfettamente valida anche nei negozi fisici, senza differenze particolari.