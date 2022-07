Abbiamo già visto alcune immagini leak della Porsche 911 GT3 RS e sappiamo che lo sviluppo sta per concludersi. Una nuova immagine ufficiale del teaser proveniente da Stoccarda conferma che la nuova 911 sarà pronta per il suo debutto completo molto presto. Il piano di Porsche è di presentare l’auto sportiva il 17 agosto di quest’anno.

Si vocifera che la supercar monterà un motore a sei cilindri da 4,0 litri chre genera circa 500 cavalli (368 kilowatt). Secondo quanto riferito, sarà aspirato e avrà circa 520 CV (383 kW) e dovrebbe essere in grado di raggiungere i 9.500 giri / min.

“La nuova 911 GT3 RS è ancora più ottimizzata per l’uso in pista rispetto ai suoi predecessori. Il motore boxer a sei cilindri da quattro litri ad alto regime, con circa 500 CV, si è dimostrato ideale per l’uso in occasione di trackday e eventi sportivi di club“, commenta Andreas Preuninger, Direttore GT Model Line di Porsche. “Ecco perché nello sviluppo della nuova 911 GT3 RS ci siamo concentrati principalmente sull’aerodinamica e sul telaio”.

Anche l’esterno è rivisitato

L’unica immagine teaser disponibile ci mostra un prototipo della nuova 911 GT3 RS in quella che sembra essere una sezione del Nurburgring. Abbiamo già visto diverse auto di prova simili e conosciamo alcune delle modifiche visive rispetto alla 911 GT3. Ad esempio, nella parte anteriore, verranno aggiunte una coppia di alette verticali su entrambi i lati del paraurti per una migliore aerodinamica.

Porsche attualmente vende la 911 GT3 e la 911 GT3 Touring negli Stati Uniti a un prezzo di partenza di 169.700 dollari. La stima approssimativa della nuova versione ammonta a circa 200.000 dollari.