Honda ha rivelato al mondo la Civic Type R 2023 la scorsa settimana, rilasciando anche la lista di accessori OEM. Queste parti sono tutte elencate sul sito web giapponese di Honda, ma non si sa se questo tipo di equipaggiamento verrà venduto anche in Italia.

Il pezzo forte è un nuovo alettone posteriore in fibra di carbonio. Sostituisce l’ala standard sulla Type R e consente di risparmiare circa 1 kg. Il comunicato stampa della Honda suggerisce che fornisce più carico aerodinamico rispetto all’ala standard, ma non ci sono numeri per spiegare le differenze.

La parte inferiore dell’ala è dotata di un dispositivo unico che secondo Honda migliora l’aerodinamica. L’ala è rifinita con uno strato di vernice trasparente per proteggere il carbonio.

Anche all’esterno cambia, ci sono nuovi specchietti. Oltre a questo, tuttavia, la maggior parte degli accessori sono per gli interni della Type R.

Interni rivisitati

La console centrale color argento dall’aspetto alluminio è stata sostituita con un pezzo in fibra di carbonio che ha la stessa trama di poliestere rosso dell’ala.

Puoi sostituire il rivestimento della porta con lo stesso stile di fibra di carbonio. Anche il caratteristico pomello del cambio in alluminio può essere sostituito da questo accessorio, che sarà realizzato in alluminio nero e avvolto in pelle rossa. Nel dettaglio, l’alluminio nero è visibile nella parte superiore del cambio e presenta una “R” rossa per la retromarcia.

È possibile acquistare anche degli upgrade per l’illuminazione. Un set di led proietta il logo di Tipo R a terra di notte. L’illuminazione extra è disponibile anche tramite le opzioni di illuminazione ambientale per la console centrale, i portabicchieri e il vano piedi. È inoltre disponibile un nuovo rivestimento per il cruscotto laterale in alluminio nero che illumina un logo Type R in rosso. Infine, è possibile avere tappetini esclusivi con un cuscinetto protettivo per il tallone e il logo Type R.