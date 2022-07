Ecco due nuove esclusive di successo presentate da Kia che fanno parte del CUV. A quanto pare, la Casa ha deciso di presentare due nuove versioni bicolor della Nuova Niro, prenotabili sul sito nella sezione dedicata “Prenota la tua Kia“.

Ora, la customer journey dell’ultima Kia molto apprezzata dagli automobilisti è acquistabile online ed è possibile concludere il passaggio stesso in concessionario. Infatti, dopo la prenotazione, dovremo aspettare 48 ore per poi recarci dal venditore Kia più vicino per definire il tutto.

Le versioni originali proposte vengono chiamate Niro Online Edition e saranno acquistabili solo ed esclusivamente sul sito di Kia. Durante la prenotazione online, oltre al Pack di lancio della nuova generazione, riceveremo in omaggio anche un voucher di ricarica KiaCharge dal valore di 200 euro per la versione Plug-in Hybrid.

Nuova Kia Niro: le caratteristiche di un’auto moderna e sofisticata

Kia si è quindi dedicata a coloro che prestano maggiore attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. Sarà possibile scegliere varie auto: Nuova Niro EV Evolution Bicolor in livrea Mineral Blue, con due fasce laterali High Glossy Black e con montante posteriore in Aurora Black Pearl. Per le varianti HEV e PHEV Evolution Bicolor, invece, ecco la livrea Snow White Pearl, con fasce laterali High Glossy Black e montante posteriore Steel Grey.

La nuova combinazione di colori, dal lucido all’opaco, conferiscono all’auto un aspetto decisamente unico, con un gusto moderno che riesce a mettere in risalto l’aspetto comunicativo più importante: il progresso e l’alta tecnologia.

Il design del montante posteriore, in particolar modo, si presenta come inedito e altamente sofisticato ed è disponibile solamente per queste edizioni speciali, dove si mette in risalto uno stile crossover particolarmente distintivo e caratteristico.