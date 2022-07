Il volantino di Esselunga nasconde letteralmente prezzi quasi gratis alla portata di tutti i consumatori che al giorno d’oggi vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato.

Coloro che vogliono approfittare degli ottimi prezzi, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ed il gioco è pressoché fatto. Gli acquisti prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre, lo ricordiamo, tutti i difetti di fabbrica, ed anche una versione no brand con la quale è possibile ricevere aggiornamenti software decisamente tempestivi.

Esselunga: grandiose offerte con tantissimi prezzi bassi

Con il volantino Esselunga gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale davvero incredibile, i prezzi sono molto più bassi del normale, non tanto su uno smartphone, quanto su un accessorio in particolare.

Stiamo parlando di un paio di cuffiette true wireless, chiamate precisamente Motorola Moto Buds 120, sicuramente economiche e dal prezzo molto basso, se considerate che possono essere acquistate a soli 24,95 euro.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo conoscere appieno le prestazioni, i loro punti di forza riguardano prima di tutto una autonomia decisamente superiore al normale, fino a 15 ore di utilizzo, con certificazione IPX5, ma anche la ricarica tramite porta USB type-C, per finire con la piena compatibilità con un qualsiasi dispositivo mobile (tramite bluetooth).

Lo sconto, lo ricordiamo, è previsto del 50% solo ed esclusivamente con tessera Fidaty.