CoopVoce sorprende: le EVO sono ancora vive con 100GB gratis

Più volte i gestori riescono a mettersi in gioco grazie alle loro offerte che tendono ad insidiare altre aziende che si occupano di telefonia mobile. Anche CoopVoce infatti sta lavorando in questo modo da mesi grazie alle tre offerte che dominano proprio nel mondo dei provider virtuali.

Le Evolution, grazie alle loro caratteristiche di base, sono tra le più desiderate in assoluto anche da coloro che un tempo non amavano il provider. In basso tutte le informazioni.

CoopVoce: grande impatto delle promo Evolution sul pubblico, ecco quali sono le più desiderate

Come il gestore CoopVoce aveva già disposto durante i primi tempi del lancio di questa linea di offerte, non ci saranno cambiamenti. Ricordiamo infatti che le rimodulazione non potranno colpire le promozioni Evolution, le quali resteranno sempre disponibile con gli stessi prezzi ma soprattutto con gli stessi contenuti. Potrete infatti sottoscrivere una di queste tre offerte ed essere sicuri che non cambierà mai nel tempo.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS