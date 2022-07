Il volantino Bennet cerca in tutti i modi di catturare l’attenzione dei consumatori, con una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, e dal risparmio praticamente assicurato.

I prezzi sono bassi e convenienti su una pletora di prodotti, i quali comunque riescono ugualmente a promettere ottime prestazioni generali, senza richiedere un esborso elevato. Gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio, come da prassi secondo quanto visto in passato da Bennet.

Bennet: ecco i prezzi che non dovete perdervi

Fino al 3 agosto 2022 è stata attivata una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta soluzione con la quale gli utenti possono davvero confrontarsi, nell’idea comunque di riuscire ad accedere anche a smartphone estremamente interessanti. E’ questo il caso, ad esempio, di Apple iPhone 12, un dispositivo mobile non propriamente recente, data la commercializzazione da più di un anno, ma ancora più che interessante e performante, dato il prezzo finale di soli 699 euro (la variante prevede 128GB).

Tutte le altre proposte, relative alla tecnologia mobile, sono legate a smartphone decisamente più economici, quali possono essere Galaxy A12, Galaxy A32 o anche Redmi 9AT. Tutti questi prodotti possono essere acquistati ad un prezzo che non supera i 200 euro, dimostrando a pieno diritto di essere in grado di convincere anche i più restii all’acquisto.

Per approfittare delle migliori offerte di Bennet, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale, e scoprire quali sono i prezzi più bassi effettivamente attivati.