L’intelligenza artificiale sta prendendo grande considerazione negli ultimi due anni, tanto che anche WindTre ha deciso di puntarci. Dopo le tante notizie saltate fuori nell’ultimo periodo riguardo le chiamate indesiderate dei call center, ecco che WindTre ha trovato la soluzione definitiva proprio nell’IA.

Il nuovo servizio dell’azienda di telecomunicazioni arriva proprio pochi giorni dopo dall’estensione anche alla telefonia mobile del Registro delle opposizioni contro le chiamate spam. Così facendo, l’utente avrà la possibilità di selezionare il numero che vuole nel nuovo Registro.

WindTre: intelligenza artificiale anti-chiamate indesiderate

WindTre ha quindi deciso di porre fine alle chiamate indesiderate tramite un servizio gratuito denominato “Please don’t call”. Come spiegato anche dall’AD Gianluca Corti, “il benessere personale passa sempre più dalla tecnologia ma è oggetto di nuove sfide. Tra queste, le chiamate indesiderate sono diventate una vera fonte di disagio. Sulle reti telefoniche passano ogni giorno milioni di telefonate provenienti da potenziali numeri spam. Alla luce di questi dati, abbiamo deciso di investire in tecnologie di frontiera come l’intelligenza artificiale per proteggere i nostri clienti dal fenomeno”.

La pratica sarà attuabile sia sul sito che via mail o telefono. L’iscrizione al Registro può essere effettuata anche tramite il numero verde di attivazione (800 265 265), seguendo la procedura automatica. Vi verranno chiesti alcuni dati personali, come codice fiscale o partita Iva. Per i clienti della compagnia telefonica questo servizio sarà offerto in automatico.

Attualmente sono circa 8 milioni i clienti che si stanno affidando all’operatore arancione, il quale sarà in grado da oggi di bloccare le chiamate indesiderate e di segnalarle sullo schermo dello smartphone. In questo modo, ogni utente sarà protetto.