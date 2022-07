Ci sarebbe qualcosa di nuovo pronto ad arrivare su WhatsApp, la nota applicazione che chiaramente non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Il nuovo aggiornamento potrebbe portare una delle funzionalità, o meglio delle modalità, più attese degli ultimi anni secondo quello che è il pensiero degli utenti. Infatti potrebbe arrivare ben presto la nuova modalità WhatsApp in incognito, la quale rappresenterà una funzionalità che gli sviluppatori stanno appunto sviluppando da diverso tempo e che sarebbe già in test. Non è ancora disponibile per l’applicazione ufficiale, ma non manca di certo molto.

La nuova funzionalità è stata introdotta già nella versione di WhatsApp beta per iOS, il tutto diverse settimane fa. Proprio nelle ultime ore è stata introdotta anche nella versione beta di Android, proprio per consentire anche agli utenti Google di testare la nuova modalità.

WhatsApp: arriva la nuova modalità in incognito con l’ultimo aggiornamento, come funziona

Vi state giustamente chiedendo come funzionerà la nuova modalità in incognito di WhatsApp. Secondo le prime esperienze, e potrete usare in contemporanea due funzioni: quella che ti permette di nascondere l’ultimo accesso dell’applicazione e anche quella che permette di sapere se siete online alle altre persone.

Ci sono tante novità che riguardano proprio questo nuovo aggiornamento. A quanto pare diversi aspetti sono comparsi anche nell’applicazione beta per Android. Questo lascia immaginare che ben presto si potrebbe dare il via al lancio ufficiale del nuovo update per WhatsApp. Per quanto riguarda i prossimi aggiornamenti in merito, potrete avere tutto direttamente dal nostro sito ufficiale nei prossimi giorni.