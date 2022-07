Unieuro è assolutamente spettacolare, proprio in questi giorni ha messo a disposizione del pubblico italiano una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, la perfetta soluzione che permette a tutti gli utenti di spendere poco o niente su ogni singolo acquisto effettuato.

Il volantino è pronto per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, con alcuni dei migliori prezzi bassi del periodo, tra cui spiccano anche smartphone di ultima generazione, ed anche una buona serie di riduzioni applicate su elettrodomestici o prodotti di tecnologia generale. Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Unieuro, possono essere completati sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale.

Unieuro: la campagna promozionale è piena di offerte speciali

Fino al 31 luglio da Unieuro è stato attivato uno spettacolare SottoCosto che punta a far risparmiare al massimo tutti gli utenti sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, anche smartphone di fascia alta. Tra questi, ad esempio, spicca sicuramente l’incredibile Samsung Galaxy S22, oggi proposto a soli 699 euro, un prezzo di tutto rispetto in confronto ad un originario valore di listino ben superiore.

Nell’attesa comunque di godere di un prodotto con sistema operativo Android, è possibile affidarsi al mondo Apple, con la presenza di una coppia di prodotti molto validi, quali sono iPhone 13 Pro, disponibile a 1099 euro, ma anche iPhone 13, in vendita a soli 789 euro. Le restanti proposte sono raccolte online sul sito ufficiale.