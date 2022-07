“Non sovraccaricare il tuo cellulare. Assicurati di scollegarlo dal caricabatterie dopo aver raggiunto il 100%. Non lasciarlo in carica durante la notte.” Quante volte avete sentito queste parole?

Il motivo principale riguarda il fatto che il caricabatterie del tuo cellulare non smette di caricare dopo che il tuo telefono ha raggiunto il 100% della capacità. Continua a erogare corrente durante la notte. Questa funzione è chiamata “carica di mantenimento“.

Mentre dormi e il telefono è collegato, questa funzione cerca di compensare la piccola quantità di carica che perde durante la notte. Questo è negativo perché la carica di mantenimento fa sì che il tuo cellulare mantenga una temperatura ambiente più alta di quanto dovrebbe. Ciò alla fine riduce la capacità della batteria.

I telefoni cellulari contengono una batteria ricaricabile agli ioni di litio (o agli ioni di litio) che si ricarica più velocemente rispetto alle tradizionali batterie ricaricabili.

Non aspettare che scenda allo 0%

Mantenendo i nostri telefoni carichi durante la notte, aumentiamo la quantità di tempo che trascorre con il caricabatterie, degradando così la capacità della batteria molto prima.

Hatem Zeine, il fondatore di Ossia, uno sviluppatore di tecnologia per la ricarica wireless, ha detto: “Se ci pensi, caricare il telefono mentre stai dormendo fa sì che il telefono rimanga sul caricabatterie per 3-4 mesi all’anno. Questo processo riduce inevitabilmente la capacità della batteria del telefono”.

Le batterie si decadono dal momento in cui inizi a utilizzare il tuo nuovo telefono. Ciò significa che perdono gradualmente la capacità di mantenere una carica. Caricando il telefono durante la notte, aumenti la quantità di tempo che trascorre con il caricabatterie. Di conseguenza, si degrada la capacità molto prima.

Se sei una persona sempre al telefono che controlla messaggi di testo, e-mail, chiama persone, ascolta musica ecc, non c’è da meravigliarsi se la batteria si scarica così rapidamente. Tuttavia, se prestiamo attenzione al modo in cui ricarichiamo i nostri telefoni, possiamo allungare la durata in modo esponenziale.

Non aspettare che la batteria del tuo telefono raggiunga lo 0% per caricarlo. Un buon momento per caricarlo è quando la batteria raggiunge il 35-45%. Ciò contribuirà a preservare la durata della batteria. Se lo fai ogni volta, dovresti essere in grado di mantenere il tuo smartphone per più di due anni.