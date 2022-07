Ignorare una mail talvolta può tornare utile soprattutto se questa poi dovesse rivelarsi una vera e propria truffa in piena regola. PayPal sta subendo problemi del genere da diverso tempo, visto che ormai la sua verifica a due fattori sembra insormontabile per i truffatori.

Ecco quindi il trucco della nuova e-mail, quella che finge di avvisare l’utente di un pagamento effettuato a sua insaputa. Per bloccare quest’ultimo bisognerà dunque accedere al link presente nel messaggio truffaldino ed inserire le proprie credenziali d’accesso. Sarà proprio questo il modo con il quale vi ruberanno i dati per poter accedere al vostro account e svuotarlo.

PayPal: questo è il messaggio che sta girando in queste ore, tenete alta l’attenzione

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal