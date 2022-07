Con il lancio di OnePlus 10T la prossima settimana, è giunto il momento di ottenere alcune specifiche prima della grande rivelazione. Fortunatamente, la fuga di notizie più recente sembra fornirci tutte le informazioni che potremmo desiderare prima del 3 agosto.

Il leaker di Pricebaba Ishan Agarwal ha rivelato le specifiche del prossimo OnePlus 10T. Sebbene queste informazioni siano esclusive della varietà indiana, prevediamo poche variazioni in altre località. Il telefono avrà già la nuova CPU Snapdragon 8+ Gen 1 e OnePlus ha già fornito alcune specifiche sulle fotocamere (senza Hasselblad), sul display e sul design. Secondo l’ultima perdita, il telefono avrebbe fino a 16 GB di RAM, anche se l’India dovrebbe ottenere solo le varianti da 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB. Inoltre, il display ha una risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080) con colori a 10 bit e funzionalità HDR.

OnePlus 10T si prepara al debutto

Il sensore IMX766 da 50 MP sarà affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 MP e un sensore Macro da 2 MP piuttosto deludente nel reparto fotocamera. Nella parte anteriore è presente una fotocamera selfie da 13 MP. Secondo OnePlus, l’assenza di uno slider di avviso libera spazio sul telefono per altri componenti come una batteria più grande. L’azienda ha puntato a una capacità della batteria superiore a 4.500 mAh e, secondo la perdita, il telefono avrà una capacità di 4.800 mAh, che è solo 200 mAh in meno rispetto a OnePlus 10 Pro. La specifica più sorprendente, tuttavia, è la ricarica cablata da 150 W, che è quasi il doppio della velocità di ricarica massima del modello Pro.

Tuttavia, non è chiaro se questa velocità di ricarica sarà disponibile negli Stati Uniti, soprattutto perché OnePlus 10 Pro era limitato a soli 65 W. In ogni caso, avrà velocità più elevate rispetto a molti dei migliori telefoni Android sul mercato nella regione.

Infine, il telefono dovrebbe essere lanciato con OxygenOS 12 (Android 12), mentre OnePlus dovrebbe annunciare anche OxygenOS 13 (Android 13) insieme al telefono. Questo continuerà a utilizzare ColorOS come core, ma OnePlus afferma che fornirà un’esperienza più pulita rispetto alle iterazioni precedenti.

Sebbene le informazioni su Pricebaba non siano ancora confermate, non dovremo aspettare molto per una dichiarazione ufficiale da parte di OnePlus. OnePlus 10T sarà disponibile a livello globale il 3 agosto, inclusa la Cina, dove molto probabilmente sarà conosciuto come OnePlus Ace Pro.