Una delle saghe più amate nel mondo del cinema è senza alcun dubbio quella legata a John Wick, il killer più famoso della storia del cinema ha infatti conquistato gli spettatori grazie ad una trilogia piena di azione che ha reso i fans affamati di nuovi contenuti film dopo film.

Al momento la serie di film vanta tre capitoli, gli ultimi due arrivati solo dopo che il primo ha riscontrato un successo davvero incredibile, grazie ad un keanu Reeves in stato di grazia che sembra nato per quel personaggio e ad una regia davvero perfetta che ha curato la sceneggiatura in ogni minimo dettaglio.

Dopo l’ultimo capitolo, Parabellum, sono rimaste aperte le porte per un quarto capitolo, porte che ovviamente la produzione ha spalancato per offrire ai fans il contenuto che tanto desiderano, il quale però, è rimasto avvolto nel mistero almeno fino a questa settimana, è stato infatti finalmente rilasciato il trailer ufficiale con anche la data di uscita.

Trailer e tanta azione

Il trailer non lascia spazio a troppe teorie, il quarto film della saga vedrà una guerra aperta tra John Wick e la Gran Tavola, quest’ultimo sopravvissuto dopo la caduta dal tetto del Continental si è rimesso in forma e salute e si prepara ad uno scontro frontale sia per salvarsi la vita sia per sovvertire l’ordine che c’è nel mondo che si era lasciato alle spalle.

L’unica nota dolente è la data di uscita, parliamo infatti del 23 Marzo 2023, dunque quasi un’attesa di un anno per guardarlo al cinema.