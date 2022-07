Potrebbero mancare mesi all’uscita della serie Galaxy S23, ma i rapporti sui prossimi flagship non pieghevoli di Samsung stanno già circolando nel settore. Il mese scorso, abbiamo appreso che i Galaxy S23 e S23+ avrebbero impiegato lo stesso teleobiettivo da 10 MP dei suoi predecessori, il che non sorprende dato che Samsung ricicla spesso l’hardware della fotocamera. Secondo un nuovo rapporto, questa voce si applica anche al Galaxy S23 Ultra.

Il Galaxy S22 Ultra è un concentrato di fotografia mobile, con quattro fotocamere sul retro che cercano di coprire ogni scenario immaginabile e svolgono un lavoro eccezionale. Certo, gli obiettivi secondari non sono così densi di pixel come quelli che si trovano sulle ammiraglie della concorrenza, ma come avrai sicuramente sentito, più pixel non sempre equivalgono a una maggiore qualità. Quei sensori sono una formula vincente; siamo rimasti sbalorditi dai risultati all’inizio di quest’anno. Secondo Galaxy Club, Samsung sembra raddoppiare il teleobiettivo da 10 MP per la seconda volta consecutiva.

Samsung Galaxy S23 Ultra sarà presentato presto

Se queste informazioni sono corrette, il Galaxy S23 Ultra presenterà un sensore Sony IMX754 da 10 MP sul retro, insieme a un obiettivo 10x per lo zoom ottico. Tuttavia, non aspettarti risultati comparabili perché Samsung includerà quasi sicuramente alcuni aggiornamenti di elaborazione delle immagini, come fa ogni anno. Inoltre, mentre la cifra “10MP” potrebbe farti credere che questo sia lo stesso sensore dell’S23 e dell’S23+, non lo è: il teleobiettivo del Galaxy S22 Ultra ha una dimensione dei pixel di 1,12 m, che è leggermente più grande del 1,0 m dei dispositivi non Ultra.

Ciò che potrebbe non essere riciclato il prossimo anno è la fotocamera principale da 108 MP del Galaxy S22 Ultra. Quel sensore vanta già uno dei più alti conteggi di pixel disponibili, ma i rapporti suggeriscono che Samsung intende spingere ulteriormente le cose inserendo una fotocamera da 200 MP nel Galaxy S23 Ultra.