La frode è un dato di fatto per chi fa affari online. Ogni azienda di e-commerce incontra una frode a un certo punto.

Man mano che le massicce violazioni dei dati diventano più comuni, le identità e i conti di credito di cui i truffatori hanno bisogno per esercitare il loro mestiere.

Perché la frode online è così diffusa?

La risposta a come avviene la frode online si compone di due parti:

Le informazioni sulla carta di credito rubate sono facili da acquistare.

L’azione penale contro ignoti è una pratica rara e le frodi online possono essere una priorità bassa per le forze dell’ordine, a causa della difficoltà di accumulare prove e dei limiti di tempo e risorse.

Aiuto per la valutazione del fornitore

Se sei un commerciante online che valuta i fornitori di protezione del commercio, potresti essere interessato a capire come proteggerti in questi casi. Ci sono molti avvocati che potrebbero aiutarti per cercare di venire a capo di una soluzione fattibile, ma in alternativa esistono guide online che delineano l’evoluzione della protezione del commercio dal rilevamento delle frodi e-commerce e che descrivono in dettaglio i componenti integrali di una soluzione che protegge il commercio online. Alcuni elementi da considerare sono: