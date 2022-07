Eurospin sta lanciando una promo pazzesca mettendo in offerta un elettrodomestico molto richiesto.

È particolarmente utilizzato in cucina per preparare succulenti piatti per deliziare tutta la famiglia.

Il periodo di sensibilizzazione dei clienti per questo famoso elettrodomestico è iniziato da tempo. È un approccio che permette di sensibilizzare i clienti nell’acquisto del prodotto.

Come sempre, gli agenti di vendita di questo grande magazzino cercano di soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Non perdere un’occasione del genere, potrebbe non ripetersi se non dopo mesi o addirittura anni.

Ecco il prodotto in offerta

Stiamo parlando di un miscelatore automatico da 3,5 litri prodotto da Telefunken venduto per soli 49 euro al momento.

Questo dispositivo è disponibile in tutti i negozi Eurosin ed è possibile effettuare l’ordine online o presso la loro sede.

E in particolare per essere consegnati prima, devi effettuare l’ordine rapidamente,

Le caratteristiche del dispositivo

Nella scatola troviamo:

– 2 set di fruste

– Una ciotola in acciaio inossidabile

– 4 piedini in gomma antiscivolo

– 6 livelli di potenza fino a 500 W

Tutte le preparazioni per realizzare buoni piatti e buoni dessert possono essere inventate in questo robot da cucina.

Non vale più la pena spendere così tante energie in cucina, il robot è costruito per soddisfare tutte le esigenze.

Come funziona il dispositivo?

Innanzitutto, collega la spina in modo che il robot possa avviarsi.

Premere il tasto ON, quindi regolare la velocità in base alla preparazione da effettuare. Tutti i dettagli in merito sono nel manuale utente.

Per quanto riguarda i diversi strumenti che ne derivano, ecco a cosa servono: