Un volantino shock vi attende in questi giorni da Esselunga, una delle migliori campagne promozionali del periodo con la quale è facile pensare di accedere a prodotti di ottimo livello, senza spendere poi così tanto.

Tutti gli sconti di cui discuteremo nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi attivi in esclusiva nei punti vendita in Italia, al momento attuale non è possibile affidarsi al sito ufficiale, data la presenza di prezzi completamente differenti (come sempre del resto). I prodotti, ad ogni modo, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente no brand.

Esselunga: offerte a non finire con questo volantino

Il volantino Esselunga abbandona per una volta il mondo della telefonia mobile, per buttarsi a capofitto negli accessori, in particolare nelle true wireless, ovvero cuffiette senza filo da utilizzare con notebook, televisori, smartphone e tablet.

Il modello attualmente coinvolto nella campagna promozionale sono le Motorola Moto Buds 120, un dispositivo decisamente economico, se considerate che il prezzo finale è di soli 24,95 euro, ma che risulta essere scontato del 50% solamente mediante la presentazione della tessera Fidaty.

La scheda tecnica risulta essere complessivamente discreta, corrisponde per l’esattezza alla certificazione IPX5, contro schizzi d’acqua e sudore, ricarica tramite una porta USB type-C, controlli touch e batteria dall’autonomia fino a 15 ore di utilizzo continuativo.

Il prezzo, lo ricordiamo, è da considerarsi attivo solamente fino al 3 agosto 2022, in ogni singolo negozio in Italia, salvo esaurimento anticipato delle scorte.