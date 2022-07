Grazie alla collaborazione con De Antonio è nato il D28 Formentor e-HYBRID, il primo yacht ibrido elettrico dI CUPRA.

La collaborazione iniziale nel 2020 tra CUPRA e la società di yacht di design ad alte prestazioni con sede a Barcellona ha creato un mostro da 400 CV in grado di raggiungere una velocità massima di 40 nodi. Il design esterno della barca si distingue per leil carattere dinamico e i colori non convenzionali. Il design esterno è un caratteristico scafo Petrol Blue, e presenta alcune parti in fibra di carbonio insieme a una serie di elementi distintivi.

“Adoriamo portare le nostre prestazioni in altri territori. De Antonio è il partner perfetto per essere lo sfidante non convenzionale in un ambiente completamente diverso sul mare. Siamo orgogliosi di aver presentato una versione ibrida del D28 Formentor che sarà presentata ufficialmente al pubblico all’inizio del 2023“, ha affermato Antonino Labate, Global Director of Strategy, Business Development & Operations di CUPRA.

Info sul motore

Oltre al motore da 400 CV, nel propulsore sono integrati due motori elettrici retrattili da 15 kW, per creare un sistema ibrido, che consente allo yacht di guidare sia in modalità a combustione che in modalità completamente elettrica. Durante la guida in modalità 100% elettrica, il D28 Formentor può navigare a zero emissioni in luoghi come porti e laghi, il che significa zero inquinamento dell’acqua ed emissioni acustiche molto basse.

Lo yacht ibrido elettrico D28 Formentor beneficia anche di una nuovissima opzione di verniciatura: Graphene Grey, la stessa tonalità della tavolozza di colori CUPRA originale, combinata con un ponte in teak sintetico e tappezzeria grigia.

Sia CUPRA che De Antonio Yachts sono sfidanti nei rispettivi settori. Con lo sviluppo dello yacht ibrido, rafforziamo il nostro impegno per l’innovazione e il progresso verso veicoli più rispettosi dell’ambiente, a terra e in mare.