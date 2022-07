Un volantino molto interessante è stato attivato proprio in questi giorni da Comet, la campagna promozionale rispecchia alla perfezione le aspettative dei consumatori italiani, con una nuovissima serie di offerte molto speciali, e sopratutto prezzi in forte ribasso rispetto al listino originario.

Gli sconti che potrete trovare elencati nel dettaglio nel nostro articolo, ricordiamo essere attivi in esclusiva nei negozi di proprietà dell’azienda, non altrove, ma allo stesso tempo gli acquisti possono essere completati senza difficoltà sul sito ufficiale, con consegna gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi (a prescindere dalla categoria merceologica).

Comet: questi sono gli sconti che tutti volevano

La maggior parte dei prodotti in promozione da Comet appartiene alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, se non per quanto riguarda una coppia di modelli. Il primo è l’eccellente Apple iPhone 13 Pro, il cui prezzo è di 1189 euro, e rappresenta il dispositivo più equilibrato della lineup del 2022 di Apple; il secondo è invece il Motorola Razr 5G, un foldable non propriamente recentissimo, ma comunque dall’appeal ben superiore ai più recenti, ed un prezzo di vendita che si aggira sui 629 euro.

Tutte le altre proposte del volantino sono decisamente più economiche, e vanno a toccare modelli dal prezzo inferiore ai 400 euro, come Honor X7, Galaxy A53, Galaxy A22, Redmi Note 11 Pro+, Motorola Edge 30, Oppo A54s e similari. Per conoscere da vicino il volantino di casa Comet, non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale.