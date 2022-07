Con Carrefour gli utenti si ritrovano davvero ad avere la possibilità di spendere cifre ridottissime sui vari prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione, anche smartphone dall’elevato potenziale.

Il risparmio è importante su ogni singolo acquisto effettuato, gli acquisti possono essere completati senza difficoltà in ogni negozio, con accesso illimitato sull’intero territorio nazionale. Ricordiamo, inoltre, che i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, considerando la sola telefonia mobile.

Carrefour: offerte dai prezzi mai visti prima d’ora

La campagna promozionale di Carrefour rappresenta il giusto compromesso per tutti gli utenti che vogliono essere sicuri di avere la possibilità di spendere poco o niente, ed avere comunque tra le mani uno smartphone discreto, che possa raggiungere sufficienti prestazioni.

Il modello effettivamente coinvolto nella soluzione corrente non è altro che il Samsung Galaxy A02s, oggi proposto a soli 120 euro, un prezzo di tutto rispetto se confrontato con la qualità generale dello stesso, e la sua variante da 64GB di memoria interna (completamente espandibile tramite microSD).

Il prodotto vanta una scheda tecnica di tutto rispetto, infatti parliamo di una batteria da 5000mAh, con display TFT LCD sufficientemente ampio (6,5 pollici di diagonale), ed un processore octa-core con discrete prestazioni generali. L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, non online sul sito ufficiale. Tutti i dettagli sono raccolti direttamente proprio su quest’ultimo, in modo da riuscire a spendere il meno possibile.