Con Bennet è finalmente possibile pensare di spendere pochissimo, la nuova campagna promozionale è una meraviglia assoluta, con prezzi economici alla portata di tutti.

Il volantino rispecchia alla perfezione ciò che stavamo aspettando, ovvero una soluzione con la quale riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un risparmio ben superiore alle aspettative, per ogni acquisto effettuato nei singoli negozi in Italia (non online sul sito ufficiale).

Se volete essere sicuri di risparmiare al massimo, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis i codici sconto Amazon e scoprirete ottime offerte.

Bennet: quali sono gli sconti del momento?

Gli sconti più pazzi del momento sono solamente da Bennet, fino al 3 agosto 2022, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una importantissima selezione di prezzi molto più bassi del normale, pronti a far sognare anche i più restii all’acquisto.

La soluzione corrente è ricca di offerte, ma la più interessante è sicuramente rappresentata dalla presenza di Apple iPhone 12, un prodotto top di gamma assoluto (sebbene non più recentissimo), in vendita a soli 699 euro (la cui variante è di 128GB di memoria interna).

Le alternative più valide sono invece rappresentate da dispositivi con sistema operativo Android, ed un prezzo di vendita inferiore ai 200 euro, rispecchiano infatti Galaxy A12 a 169 euro, ma anche Redmi 9AT a 99 euro, oppure Galaxy A32 a 199 euro. Tutti questi prodotti possono essere acquistati direttamente nei soli punti vendita di proprietà del socio, non altrove in Italia o sul sito ufficiale dell’azienda (come sempre del resto).