Dopo aver aumentato il costo dell’abbonamento Prime negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno, Amazon sta ora facendo la stessa cosa in Europa. Secondo un articolo pubblicato da Reuters, l’azienda sta aumentando il prezzo di Amazon Prime nel Regno Unito di 49 sterline (o da £ 79 a £ 95), in Francia di 29 euro (o da € 49 a € 69,90), in Spagna e Italia da 36 euro (o da € 49,90 a € 69,90) e in Germania da 69 euro (o da € 69 a € 89,90).

Questi aumenti sono piuttosto considerevoli, vanno dal 20 per cento nel Regno Unito al 43 per cento in Francia, e sono i primi a verificarsi in un periodo di diversi anni. Per difendere gli aumenti di prezzo, Amazon ha affermato “maggiori inflazione e costi operativi”, oltre a una consegna più rapida e più contenuti in streaming.

Amazon Prime sta aumentando i suoi costi

Secondo un’e-mail inviata dall’unità della società nel Regno Unito, “Continueremo a concentrarci sul rendere Prime ancora più prezioso per i membri”. Ciò sarà ottenuto fornendo una consegna più rapida, più contenuti in streaming e altre funzionalità.

Dopo aver assistito a un massiccio aumento durante l’epidemia, la crescita di Amazon è rallentata in modo significativo, il che ha portato a costi maggiori e la società ha registrato una perdita trimestrale per la prima volta dal 2015. Inoltre, la società ha subito perdite a causa del suo investimento in Rivian, un produttore di veicoli elettrici pick-up. Durante il suo più recente rapporto sugli utili, si è impegnata ad aumentare la produttività, ma ora è oggetto di indagine da parte del governo federale per il ritmo di lavoro richiesto e altri potenziali pericoli di magazzino.