Anno dopo anno WhatsApp non fa altro che introdurre nuovi aggiornamenti a raffica, con lo scopo di tenere la concorrenza lontana. Questo succede soprattutto per quanto concerne le funzionalità, le quali sono il sale della nota applicazione di messaggistica istantanea.

Ci sono però alcune funzioni che restano segrete e in dotazione ad alcune applicazioni di terze parti in grado poi di interfacciarsi con WhatsApp. Queste possono essere scaricate dal web in maniera gratuita.

WhatsApp: con queste funzionalità potrete avere il meglio dalla vostra applicazione, eccole qui

Una delle funzioni più utilizzate in assoluto tra quelle segrete che abbiamo appena citato riguarda la possibilità di spiare il prossimo. Ovviamente non prendete questa soluzione come l’opportunità di scoprire cosa c’è nelle chat del vostro partner, ma solo come un espediente per capire quando quest’ultimo si connette o disconnette dalla chat.

L’app si chiama Whats Tracker e permette di essere scaricata gratis e di offrire la possibilità di controllare una o più persone. Riceverete una notifica istantanea ogni volta che le persone da voi contrassegnate decideranno di entrare o uscire dalla chat di WhatsApp. A fine giornata avrete anche un report dettagliato.

Un’altra applicazione molto semplice da utilizzare per fare quello che WhatsApp non riuscirebbe a fare è Unseen. Si tratta di un vero e proprio metodo perfetto per restare in visibili, leggendo ugualmente tutti i messaggi che vi arrivano. Questi vengono intercettati dall’applicazione e vi permettono dunque di non esistere online su WhatsApp.

Infine ecco il trucco per recuperare i messaggi cancellati visto che WAMR li memorizza era all’arrivo della notifica. Se l’utente deciderà di cancellare il messaggio prima che voi leggiate, ecco che potrete risalirvi tramite WAMR.