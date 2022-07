La possibilità che le comunicazioni inviate tramite WhatsApp svaniscano dopo che sono state lette è una delle funzionalità di miglioramento della privacy della piattaforma. Ciò consente agli utenti di comunicare tra loro con messaggi che, a un certo punto, si cancelleranno. Lo scopo è quello di consentire agli utenti di impegnarsi in discussioni senza che vi sia una registrazione di ciò in qualsiasi parte del sistema.

Ora, secondo WABetaInfo, sembra che WhatsApp stia lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di ‘mantenere’ i messaggi che scompaiono in una chat. Questa funzione sarà soprannominata ‘messaggi conservati’ e sarà disponibile nel prossimo futuro.

WhatsApp continua ad inserire nuove funzionalità

Questo è diverso dall”aggiunta a Speciali’ di un messaggio poiché nelle chat in cui i messaggi in dissolvenza sono abilitati, i messaggi non possono essere aggiunti a Speciali. Pertanto, ‘mantenere’ un messaggio è la cosa migliore dopo avere un messaggio salvato in modo permanente nella tua casella di posta.

Non preoccuparti se sei una delle persone che potrebbero essere un po’ perplesse circa lo scopo (e le implicazioni per la privacy) di avere la capacità di mantenere una comunicazione destinata a svanire. Ciò è dovuto al fatto che la versione beta più recente indica che sembra che chiunque possa archiviare o mantenere un messaggio. Per questo motivo, anche se un’altra persona decide di conservare un messaggio che non desideri che conservi, hai comunque la possibilità di mantenerlo in un secondo momento.

La funzionalità di questa funzione è ancora sconosciuta, nonostante il fatto che gli amministratori del gruppo avranno il controllo su di essa. Forse gli amministratori del gruppo possono configurarlo in modo tale che solo loro possano conservare o eliminare i messaggi, oppure possano modificare i livelli di autorizzazione degli utenti. È importante tenere presente che esistono modi alternativi per salvare i messaggi che stanno scomparendo, come acquisire uno screenshot o una foto, il che significa che questo approccio non è completamente infallibile tanto per cominciare.